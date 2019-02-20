100 ألف زائر بفنادق أبوظبي خلال أسبوع «آيدكس»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال مسؤولون في فنادق وخبراء سياحيون إنه تدفق نحو 100 ألف زائر على فنادق العاصمة أبوظبي خلال فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019» الذي يشهد مشاركة واسعة من شركات محلية وإقليمية وعالمية.

وأضاف المسؤولون، الذين استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن الفترة الراهنة تشهد معدلات إشغال قياسية في فنادق أبوظبي وصلت إلى 100% في الكثير من الفنادق المحيطة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، والذي يستضيف الحدث الأضخم في المنطقة.

وانطلق المعرض هذا العام بمشاركة 1310 من العارضين المحليين والدوليين مقابل 1235 في نسخة عام 2017، إلى جانب ارتفاع المساحة الكلية للعروض لتصل إلى 168 ألف متر مربع مقارنة مع 133 ألف متر مربع، مما يجعلها النسخة الأكبر من المعرض منذ انطلاقته عام 1993.

وتوقع المسؤولون استمرار حالة النشاط التي تشهدها فنادق العاصمة خلال الأسابيع القادمة مع وجود عدة أحداث وفعاليات هامة، ما يبشر بموسم سياحي قوي، خصوصا بعد الزيارة الأخيرة لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

والتي أسهمت في طفرة سياحية كبيرة للإمارة. وحلّ بابا الفاتيكان فرنسيس ضيفاً على الإمارات العربية المتحدة العربية من 3 إلى 5 فبراير 2019، في زيارة وُصِفت بالتاريخية كان هدفها دعم ثقافة التعايش السلمي، وتعزيز كونية القيم الإنسانية وترسيخ التسامح.

مشاركة

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق «رامادا» داون تاون أبوظبي، إن الفترة الحالية تشهد إشغالات مرتفعة في الفندق وصلت إلى 100% مع تدفق مئات الزوار للمشاركة في «آيدكس» الذي يعد واحداً من أضخم المنصات في المنطقة المخصصة للصناعات العسكرية والدفاعية.

وأضاف إسماعيل أن جنسيات النزلاء في الفندق تتنوع بين عرب وأجانب، مشيراً إلى وجود وفود ضخمة من دول مثل السعودية ومصر وأيضا كوريا والمملكة المتحدة وهو ما يرفع الإشغالات بنحو كبير، وأيضا يسهم في زيادة أسعار الغرف بشكل كبير.

وأوضح إسماعيل أن النشاط الذي يشهده القطاع السياحي في إمارة أبوظبي منذ بداية العام الجاري بدأ من الاحتفالات برأس السنة الميلادية، مروراً بزيارة البابا فرنسيس والاحتفالات برأس السنة الصينية وصولا إلى معرض آيدكس، إلى جانب عدد كبير من الفعاليات والأحداث الهامة القادمة، يبشر بموسم سياحي جيد وزيادة مطردة في أعداد السياح خلال العام 2019.

وجهة

اتفق مع الرأي السابق، محمد مصطفى، مدير إدارة المبيعات الحكومية والتشريفات في فندق «ريتزكارلتون» أبوظبي، مشيراً إلى أن الفندق يشهد زيادة كبيرة في عدد النزلاء قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر «آيدكس» الذي يستقطب زواراً من كافة أنحاء العالم.

وأضاف مصطفى أن التقديرات ترجح أن يتراوح عدد زوار العاصمة أبوظبي خلال هذه الفترة النشطة بأكثر من 100 ألف زائر، خصوصا وأن نسبة الشركات الأجنبية المشاركة في دورة هذا العام من المعرض وصلت إلى 85% وهو ما يزيد عدد نزلاء الفنادق الذين جاءوا من كافة أنحاء العالم قاصدين إمارة أبوظبي.

وأشار مصطفى إلى أن أبوظبي تسير بخطى حثيثة وثابتة نحو تعزيز طاقتها الفندقية ووجهاتها السياحية، وهو ما يعزز مكانتها كوجهة سياحية هامة في المنطقة، متوقعاً مزيداً من النشاط الفندقي والسياح خلال الأسابيع القادمة مع وجود العديد من الفعاليات والمعارض الهامة خلال الربع الأول من العام الجاري.

زيادة

من جانبه، قال وائل سويد المدير الإقليمي لمنتجعات «أنانتارا» في أبوظبي، إن الإشغالات في الفندق تشهد زيادة كبيرة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ومعرض «آيدكس» للدفاع، لا سيما في ظل مشاركة الكثير من الوفود من دول عربية وإقليمية وعالمية. وتوقع سويد استمرار حالة النشاط في الفندق خلال الأسابيع القادمة، خصوصا مع وجود العديد من الفعاليات والأنشطة بالعاصمة أبوظبي خلال تلك الفترة.

فعالية

من جهته، قال ريتشارد حداد، المدير التنفيذي لفندق جنة برج السراب، إن معرض «آيدكس» يعد أحد أهم معارض الدفاع في العالم، حيث يجمع أفضل العاملين في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم، ويضم المنتجات الأكثر تطوراً تكنولوجياً في العالم، كما تعتبر هذه الفعالية واحدة من أنجح الفعاليات وأرفعها مستوى في دولة الإمارات.

وأضاف حداد أن الفندق يشهد نسب إشغالات مرتفعة تصل إلى 100% خلال معرض إيدكس مع ترحيبه بالمشاركين والحضور ووفود المعرض من كافة إنحاء العالم، وهو ما دفعنا لإطلاق باقات حصرية توفر أسعارًا خاصة لحجوزات المجموعات، حيث يمكن حجز 10 غرف فاخرة فما فوق بسعر 800 درهم لليوم الواحد للغرفة الواحدة.

وأوضح حداد أن المعرض يشهد استضافة مئات الشركات من عدة حول العالم كما يُتوقّع أن يصل عدد المشاركين من ممثلي الشركات الخاصة إلى أكثر من 40 ألف شخص، إضافة إلى الخبراء والوفود الحكومية التي تمثل قطاع الدفاع في هذه الدول الخارجية.

إضافة إلى وزراء الدفاع وكبار الشخصيات الرسمية من مختلف دول العالم الكبرى، الأمر الذي يُسهم في تعرّف الجميع على المقوّمات السياحية الهائلة التي تحتضنها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وذكر حداد أنه من المُنتظر أن تشهد إمارة أبوظبي طفرة سياحية هائلة خاصة بعد الزيارة التاريخية لبابا الكنيسة الكاثوليكية، ثم انعقاد معرض الدفاع الدولي آيدكس 2019 إضافة إلى استضافة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 في الفترة ما بين 8-22 مارس المقبل.

فعاليات

اتفق مع الآراء السابقة مصطفى صقر، المدير العام لفندق سانت ريجيس أبوظبي، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات الإشغال في الفندق ترجع إلى الفعاليات المتنوعة العديدة التي تقام في العاصمة، والتي تساهم في زيادة الطلب على الفنادق.

مشيراً إلى أن أبوظبي تحولت إلى مركز عالمي يضج بالفعاليات، لا سيما المعارض ذات المستوى الرفيع مثل معرض آيدكس، والبطولات الرياضية، والبرامج الثقافية، والأنشطة الترفيهية، والعروض الترفيهية، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق المنشودة في العالم.

وأضاف صقر أن الزيارة الأخيرة لبابا الفاتيكان أسهمت في إبراز مدينة أبوظبي، والشرق الأوسط، والعالم الإسلامي، كمجتمع منفتح ومتسامح وآمن وهي الأهم، وبالتالي ساعدت هذه الزيارة الهامة في استقطاب اهتمام المستثمرين والسياح.

ويرى صقر أن الحفاظ على مستوى الطلب المرتفع على قطاع الضيافة، منوطٌ بنجاح العاصمة ككل، بما في ذلك المعالم السياحية كجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، وأن كافة الفنادق سواء كانت من فئة خمسة أو أربعة نجوم أو الفاخرة منها، لها دور كبير في نجاح أبوظبي، فهو يرفض النظر إليها كجهات منافسة، بل كجهات تساهم في تحقيق النجاح في هذا القطاع.