100 براد مياه من «دار البر» في الأماكن والميادين العامة بالدولة

المصدر: دبي - البيان

تقدم جمعية دار البر 100 براد مياه، توزع في مختلف إمارات الدولة، في إطار مشروع خيري ومبادرة إنسانية، تهدف إلى توفير مياه الشرب النظيفة والصالحة في الأماكن والميادين العامة، وتلبية حاجات عابري السبيل والعمال وعامة الجمهور لمياه الشرب، خلال تواجدهم في المواقع العامة، ولا سيما خلال فصل الصيف.

وأوضح الدكتور هشام الزهراني، نائب رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في جمعية دار البر، أن مبادرة توزيع 100 براد مياه تغطي مواقع مدروسة، تشكل الأكثر حاجة لمياه الشرب النظيفة والباردة، مثل مساكن العمال، في حين يوضع رقم لكل «براد»، لمعرفة موقعه ومتابعته وخدمته باستمرار، نحو تحقيق أهداف المبادرة الإنسانية الجديدة على أكمل وجه، علاوة على وضع شعار الجمعية على كل «براد»، ورقم هاتف للاتصال وتسهيل الإبلاغ عن الأعطال وحاجة البرادات للصيانة، بجانب فتح الباب أمام المحسنين وأهل الخير، للمساهمة في تعزيز المشروع الخيري ودعمه وتغطية مناطق جديدة.