«أصدقاء البيئة» تطلق حملة لتنظيف البر في العين

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

نظمت جمعية أصدقاء البيئة، صباح أمس، حملة «أصدقاء الإمارات لتنظيف البر»، والتي تُعنى بتنظيف المناطق البرية في العين، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على المناطق البرية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البيئة الطبيعية الغنية التي تتمتع بها دولة الإمارات.

وشارك في الحملة التي انطلقت، برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، في منطقة النباغ، الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان، والشيخ سعيد بن محمد بن مسلم بن حم العامري، وأعضاء فريق عونك يا وطن التطوعي، والعديد من المؤسسات والهيئات والمدارس والفرق التطوعية من المؤسسات الأهلية في العين.

وقال الدكتور إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة ونائب رئيس شبكات أصدقاء البيئة الخليجية: «تهدف الحملة إلى توعية روّاد البر بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة البرية من المخلفات الضارة بها، وزيادة الوعي البيئي، ورفع حس الولاء والانتماء إلى الوطن.