الإمارات تشارك بمعرض البحرين للحدائق

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للمرة الثانية على التوالي في فعاليات معرض البحرين الدولي للحدائق 2019، والمقام برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وبدعم متواصل من الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في المنامة خلال الفترة 21 ـــ 24 فبراير الجاري تحت شعار «الزراعة كتخصص واعد لمهنة المستقبل».

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي رئيس الوفد المشارك، إن مشاركة الجهاز في المعرض تأتي في إطار تعزيز تواجد الدولة في المعارض، والمحافل الدولية ذات الصلة بقطاع الزراعة والاستدامة البيئية، لاسيما ومعرض البحرين الدولي للحدائق باعتباره نقطة اتصال رئيسة بين كافة الجهات المحلية في مملكة البحرين الشقيقة، والجهات الدولية الأخرى، وفرصة حقيقية لتبادل الخبرات والمعارف تجاه المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف القاسمي إن الجهاز يسعى من خلال مشاركته أيضاً إلى الترويج لأفضل الممارسات والمشاريع.