مدير المهام الخاصة يشهد ختام «التأهيل لرخصة الأمن والسلامة»

المصدر: دبي - البيان

شهد العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب الزعابي مدير إدارة المهام الخاصة، ختام البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل جميع موظفي الإدارة للحصول على الرخصة الدولية والشهادات المعتمدة في مجال الأمن والسلامة والإسعافات الأولية في الكوارث والأزمات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع البرنامج الوطني التطوعي «ساند».

وصرح مدير إدارة المهام الخاصة بأن المنتسبين تلقوا خلال البرنامج دورة تأسيسية تقدمية في مجال الأمن والسلامة، حصلوا بموجبها على شهادات دولية معتمدة من «ساند» تخولهم للمشاركة في أية فعاليات تطوعية وطنية على مستوى الدولة، وعلى رأسها الحدث العالمي إكسبو 2020، فضلاً عن انعكاس هذه الدورة إيجاباً على المنتسبين في مجال عملهم.

وفي نهاية البرنامج طبّق المنتسبون تمريناً وهمياً لوقوع زلزال، وتم التعامل مع الحدث الافتراضي بكل مهارة واحترافية.