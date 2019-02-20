جامعة خليفة تقدم أبحاثاً في تقنيات الطائرات من دون طيار

المصدر: أبوظبي - البيان

تعرض جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أحدث ما توصل إليه باحثوها في مجال الروبوتات والتكنولوجيا المتعلقة بالطائرات من دون طيار، خلال مشاركتها في معرضي «آيدكس 2019»، و«نافدكس 2019».

ويعد أحد المشاريع المعروضة في جناح الجامعة النموذج الأولي للطائرات من دون طيار، التي تعمل في الأبراج العالية، حيث تتمتع بقدرتها على محاربة الحرائق على ارتفاعات شاهقة في ناطحات سحاب مثل برج خليفة، أطول مبنى في العالم بطول يصل إلى 829 متراً.

مشاريع

وتشمل المشاريع أيضاً رقاقة إلكترونية يمكن استخدامها في العديد من الأنظمة القائمة على الرؤية كتطبيقات متقدمة في مجالات المراقبة والأمن وطائرات من دون طيار صغيرة لمجموعة واسعة من التطبيقات في المجالات العسكرية والمدنية والتجارية المتنوعة، كما تشمل أيضاً القمر الصناعي المصغر «ماي سات - 1» الذي طوره طلبة أنظمة الفضاء والتكنولوجيا.

حيث تم إطلاقه في مداره الفضائي يوم 13 فبراير بواسطة مركبة «سيجنس» الفضائية.

كما تشمل المشاريع أيضاً جهازاً لرصد جودة مياه الخليج العربي في الوقت الفعلي والتنبؤ بالتيارات البحرية حول منصات الحفر البحرية ورصد التلوث مثل تسرب النفط وانتشار الطحالب الضارة، إضافة إلى توفير المعلومات للمساعدة لتحسين مسار ناقلات النفط في الخليج.

مشاركة

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «تبرز مشاركتنا في معرض آيدكس 2019 ومعرض نافدكس 2019 المصاحب، المستوى المتطور للأبحاث في الجامعة والتكنولوجيات التي يمكن الاستفادة منها من قبل قطاعات الدفاع المدني والقطاعين الأمني والعسكري في الدولة.

نسعى في جامعة خليفة من خلال مراكزنا البحثية المتخصصة في مجالات الفضاء والطيران والروبوتات والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية وعلوم البيانات والمواد المتقدمة إلى تطوير حلول مبتكرة يمكن للقطاعات الصناعية الاستفادة منها بشكل مباشر وتحقيق فوائد اقتصادية تعزز من تنافسيتها العالمية».

كفاءة

يشهد مركز الأنظمة المصغرة (المحملة على رقاقات إلكترونية) الأداء العالي وكفاءة الطاقة وعامل الحجم المصغر والنظم الإلكترونية منخفضة التكلفة، فيما يركز مركز الأنظمة الإلكترونية الفيزيائية على الأمن الإلكتروني وتحليلات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي والشبكات وتكنولوجيا الاتصالات.