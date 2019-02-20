قائد القوات الجوية يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»

Ⅶ أبوظبي - وام

استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في مكتبه بمعرض «آيدكس 2019» أمس كلاً على حدة البيرتو جويتيرز الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص وكورت أوف هاكان الرئيس التنفيذي لشركة ساب ويا تا رئيس شركة نيمجارد الصينية واللواء مساهيتو جوتو نائب مدير الإدارة - مشاريع النظم الجوية اليابانية.

تم خلال اللقاءات استعراض أوجه تعزيز التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بالصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع.

وأشاد الضيوف بنجاح معرض «آيدكس 2019» وما تضمنه من فعاليات متميزة، وأبدوا إعجابهم بالتنظيم وحجم المعروضات التي يتضمنها المعرض.