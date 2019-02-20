«تسليح» تعرض أحدث نظام للتدريب على الرماية بالعالم

المصدر: أبوظبي - وام

تعرض شركة تسليح الإماراتية خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» أحدث الأنظمة في العالم للتدريب على الرماية باستخدام الليزر بالإضافة إلى تدشين المسدس سمارت جن.

وتحدث سالم المطروشي الرئيس التنفيذي لشركة «تسليح» المتخصصة في مجال التدريب وتنمية القدرات وتجهيز ميادين الرماية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» عن تواجد الشركة في السوق السعودي الذي وصفه بالواعد لتسويق منتجاتها مشيراً إلى أن الشركة تخطط لعقد شركات في دول أوروبية وخاصة في أنظمة التدريب والتسليح العسكري.

وأضاف إن مشاركة الشركة في آيدكس 2019 تأتي في إطار بناء علاقات وشراكات استراتيجية مع مختلف الشركات العالمية المشاركة في هذا الحدث العالمي كونه يعد أحد أكبر المعارض الدفاعية حول العالم.

وأوضح المطروشي أن نظام التدريب الحديث على الرماية الذي تعرضه الشركة في العرض يتضمن صدرية مع خوذة موصولة بجهاز هزاز يعطي المتدرب الشعور بالإصابة الحقيقية سواء القاتلة أو الشعور بحالات النزيف الحادة الناجمة عن الإصابة الفعلية في أرض المعركة.