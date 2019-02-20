شهادة دولية في مكافحة غسيل الأموال لضابط بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت شرطة أبوظبي أحد ضباطها المتميزين لحصوله على شهادة خبير معتمد في مكافحة غسيل الأموال من جمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعدّ أعلى شهادة مهنية دولية في هذا المجال.

وهنّأ العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، النقيب سعد أحمد المرزوقي، من فرع جرائم غسيل الأموال في قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، لحصوله على الشهادة الدولية.

وأكد خلال لقائه الضابط المتميز أن ذلك يعزز من الجهود الريادية المبذولة للارتقاء بمنظومة العمل الشرطي، وحثه على تطبيق ما تعلمه من مهارات وتجسيدها على أرض الواقع، لتحقيق المزيد من التقدم.