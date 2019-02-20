مستشفى زليخة ينقذ حياة شاب يعاني مرضاً قلبياً خلقياً

المصدر: دبي - البيان

نجح مستشفى زليخة، بجهود طاقمه الطبي، في إنقاذ حياة الشاب جوي أوكلاريت البالغ من العمر 27 عاماً، والّذي أحيل إلى المستشفى لمعاناته من أعراض الوهن العام وضيقٍ في التنفس والارتباك نتيجة إصابته بمرض قلبي نادر. وتبيّن بالفحص أن المريض يعاني من حالةٍ بمرض قلبي خلقي.

يقول الدكتور فكري الديب، استشاري الأمراض القلبية التدخلية، تعليقاً على الحالة: «يصيب هذا الشكل النادر من المرض القلبي الخلقي قرابة 5 من كل 1000 من حديثي الولادة والذي يؤدي إلى تشوه في تشكّل عضلة القلب، وعادةً ما تشخّص الإصابة وتعالج في سنين الطفولة على عكس حالة هذا الشاب الذي يعاني من هذه الحالة النادرة والتي تأخر تشخيصها حتى الآن».