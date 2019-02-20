تعاون «كاليداس» و«جي دي سي» السعودية لتطوير «بدر 250»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت «كاليداس» الإماراتية مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات «جي دي سي»، لتأسيس تعاون مشترك لدراسة أسواق الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا الخاصة بطائرة كاليداس القتالية الخفيفة «بدر 250» ولتطوير القدرات الداخلية.

وجاءت مذكرة التفاهم هذه بمناسبة معرض آيدكس 2019، الذي تستضيفه أبوظبي مرة كل عامين والمتخصص في مجال الدفاع.

لدى طائرة «بدر 250» قدرات متعددة المهام تتضمن الدعم الجوي القريب ومكافحة الإرهاب ومهام الاستطلاع لخوض الحروب الحديثة وغير المتكافئة ويمكن للطائرة أيضاً أن تستخدم في التدريب الأساسي والمتقدم. يساعد هيكل الطائرة المصنوع من ألياف الكاربون، على تقليل وزنها ويحد من تكاليف التشغيل، ويتيح زيادة في القدرة على المناورة ويطيل من عمر الخدمة.

حازت الطائرة القتالية «بدر 250» اهتماماً ملحوظاً من قبل قوّات جويّة إقليمية ودولية منذ عرضها وإقلاعها أول مرة خلال فعاليات معرض دبي للطيران في 12 نوفمبر 2017.

وقال اللواء المتقاعد عبدالله السيد الهاشمي، نائب الرئيس الأول لدى شركة كاليداس: «تشكل هذه الاتفاقية مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات جي دي سي، خطوة هامة أخرى في تقدمنا في توسيع قدرات قطاع الدفاع الإقليمي. نتطلع إلى مشاركة خبرتنا مع الشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات، وللعمل معاً في سبيل بناء سوق للطائرة بي-250 في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا».

وقال فواز الشرابي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات: «إن هذه الاتفاقية مع طائرة كاليداس المتطورة كلياً هي خطوة رئيسة للشركة السعودية لتهيئة وصناعة الطائرات. يتماشى ذلك مع رؤية السعودية 2030، ويوفر فرصة مثالية أمام الصناعة السعودية لتطوير نظام مهمة المنصة».