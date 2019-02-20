«الكورفت» و«الدرون» أبرز مشاريع «مدني رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

كشفت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، عن 11 مشروعاً ابتكارياً تتقدمها أسرع مركبة إطفاء في العالم (الكورفت) ودرون الإنقاذ البحري، ضمن فعاليات مهرجان الكورنيش الابتكاري.

وأوضح النقيب عيسى علي البلوشي مشرف عام منصة ابتكار الدفاع المدني: «تقدم المنصة أحدث الابتكارات في مجال الدفاع المدني ضمن استراتيجية دعم الإبداع، وترسيخ ثقافة الابتكار بين كافة العاملين في جهاز الدفاع المدني، بهدف الاستفادة من إمكانيات رجال الدفاع المدني الفنية والاحترافية، ومنها تطوير طائرات الدرون لمكافحة حرائق اللوحات الإعلانية العالية وطائرة الإنقاذ البحري، وطائرة استكشاف المباني الشاهقة والمزودة بكاميرات مراقبة مرتبطة مع غرفة العمليات لتوجيه فريق الإنقاذ».

وأشار إلى أن المنصة تقدم سيارة الكورفت وهي أسرع سيارة إطفاء في العالم للتدخل السريع، وإطفاء الحرائق بهدف تقليل زمن الاستجابة للبلاغات، من خلال تزويدها بجهاز إطفاء تعادل قوته أضعاف الجهاز العادي، ويستخدم الماء والرغوة.

وتساهم دراجة الاستطلاع الرملي بإنقاذ وإسعاف الحالات الطارئة في المناطق البرية، بالإضافة لدورها في إطفاء الحرائق، حيث تم تزويدها بكاميرات مراقبة لاستطلاع المواقع، وتوصيل الإحداثيات إلى غرفة العمليات بالدفاع المدني بأسرع وقت لضمان التحرك السريع إلى موقع الحادث.

وترفع خوذة الحرائق المزودة بكاميرات المراقبة والمرتبطة مع غرفة الطوارئ تحديد تحرك فرق الدفاع المدني خلال عملية الإطفاء، ووضع برامج التدريب العملي للكوادر ورفع مستوى التدريب العملي.

وتساهم خلاعة الأبواب الحديدية في تقليل زمن اقتحام مواقع الحرائق التي كانت تستغرق من 5 لـ 10 دقائق إلى ثوانٍ، وخاصة في مواقع المنشآت الصناعية والتجارية، بالإضافة لابتكار المقص الحديدي والخواتم في إنقاذ الحالات المحصورة والأيادي.