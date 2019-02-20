إطلاق «متحف مستقبل إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار 2019، من خلال افتتاحها لـ «متحف مستقبل إقامة دبي».

وذلك في المعرض الذي سيعقد في الفترة من 22 إلى 28 فبراير الجاري في ستي ووك 2 - بلازا من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، حيث سيوفر المتحف تجربة تفاعلية فريدة من نوعها لمستقبل قطاع المنافذ والحدود تمكن من خلالها موظفي ومتعاملي «إقامة دبي» من إلقاء نظرة قريبة على مستقبل قطاع المنافذ وتأثيره على حياتهم المستقبلية.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن شهر الإمارات للابتكار يعد أكبر حدث وطني ومنصة تفاعلية للاحتفاء بالمشاريع الابتكارية والمبتكرين، كما يعد فرصة للمشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار كأساس لتحقيق التنمية المستدامة».

وأضاف: «إقامة دبي تحرص كل الحرص على إيجاد بيئة محفزة تسهم في توليد الأفكار الابتكارية، وكشف المواهب الواعدة، ».