«محاكم رأس الخيمة» تدشن نظام الاتصال المرئي في اجتماعاتها

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

دشنت دائرة محاكم رأس الخيمة نظام الاجتماعات التفاعلية الإلكترونية عن بُعد، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر «الفيديو كونفرنس»، في بادرة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في أعمالها.

وتمكين الموظفين من حضورهم للاجتماعات بكفاءة عالية في أي وقت ومكان دون أية قيود، وفق نظام المحاكم الإلكتروني، وذلك ضمن فعالياتها في شهر الإمارات للابتكار، وتماشياً مع توجهها نحو محاكم بلا ورق، لتصبح بيئة العمل إلكترونية وذكية بالكامل.

وأكد إبراهيم أحمد الزعابي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة، أن اعتماد الاجتماعات الإدارية المرئية لموظفي الدائرة، يأتي في إطار مبادراتها المبتكرة في الخدمات وأنظمة العمل. رأس الخيمة ـ البيان