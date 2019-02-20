«صحة» توفر مراكز وطواقم طبية وفنية لخدمة الزوار

المصدر: أبوظبي – البيان

تحرص شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» على تأدية واجبها الوطني، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في المناسبات والفعاليات والأحداث الوطنية الكبرى التي تشهدها دولة الإمارات.

وقال محمد حواس الصديد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: إن معرضي الدفاع الدولي (آيدكس 2019) والدفاع البحري (نافدكس 2019)، واللذين سيقامان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة ما بين 17 لغاية 21 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من الأحداث العالمية البارزة التي تنظمها دولة الإمارات، وتتشرف «صحة» بأن تكون الشريك ومزوّد خدمات الرعاية الصحية الرسمي للمعرضين.