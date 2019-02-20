«اعتماد القابضة» تعرض عدداً من المنتجات والصناعات المتطورة

المصدر: أبوظبي- البيان

تشارك مجموعة اعتماد القابضة الاماراتية -الشركة المتخصصة في الصناعات الأمنية والدفاعية- في فعاليات معرض آيدكس 2019.

أكد خالد عبيد آل علي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة اعتماد القابضة، أن معرض آيدكس 2019 يعتبر المنصة الأهم لاستعراض منتجات الشركة في المجال الدفاعي، موضحاً أن «اعتماد القابضة» تعتبر من الشركات الرائدة في مجال الدفاع والأمن.

وقال آل علي في تصريح صحفي على هامش مشاركة المجموعة في المعرض: نفخر بمشاركتنا في هذا معرض آيدكس 2019 الذي يكتسب أهمية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي في المجال الدفاعي، وإننا كشركة نتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع بالدولة، ونعمل على تقديم وتوفير أفضل الخدمات والمعدات التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة اعتماد القابضة: حرصنا على المشاركة وعرض عدد من الصناعات الإماراتية التي نقوم بتصنيعها وتنفيذها، ونركز على 3 منتجات رئيسية هي الطائرات بدون طيار التي تستخدم لأغراض التدريب، والاتصالات المشفرة، واستعراض منظومة القيادة والسيطرة لتأمين الحدود والمنشآت الحيوية والمدن.