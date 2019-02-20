المركبة الإماراتية «ديفيل 60» قريباً في الأسواق

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت شركة «ديفيل» الإماراتية لتصنيع المركبات أن سيارتها الجديدة «ديفيل 60» ستكون متوافرة في الأسواق وحسب الطلب خلال العام الجاري وذلك خلال مشاركتها في معرض آيدكس 2019 في أبوظبي.

وقال راشد العطار إن هذه النسخة تأتي بعد نجاح السيارة (ديفيل 16) التي لقبت بأسرع سيارة في العالم بقوة 5 آلاف حصان، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة ستطرح للاستخدام المدني والعسكري حيث يمكن استخدام النسخة العسكرية كحاملة جنود أو للتدخل السريع ويتميز تصميمها بإمكانية إضافة العديد من المهام العسكرية والتدريع وتركيب الأسلحة المختلفة.

وأشار إلى أن النسخة الجديدة من ديفيل تتميز بخفة الوزن والمرونة مقارنة بالآليات الأخرى وهي مزودة بمحرك قوي صنع بمعرفة شركة «Steve Morris Engines» ذي 16 صماماً وسعة 12 لتراً.