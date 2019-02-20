نجاح مسابقة «تحدي تصميم الأحمال للطائرات بدون طيار»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استضافت مسابقة تحدي تصميم الأحمال لأنظمة الطائرات بدون طيار في الإمارات، والتي نظمتها شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية الرائدة عالمياً في قطاع الأمن والطيران والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز «LMT» بالشراكة مع شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» احتفالية للمرشحين النهائيين بمناسبة اختتام برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي، حيث أنجزت الفرق المشاركة بنجاح الاختبار الميداني لحمولاتها، وستحتفظ بالملكية الفكرية لمشاريعها لاستكشاف فرصها المحتملة في التطبيق والمتابعة.

وخلال مراسم الاحتفال الذي أقيم في جناح شركة لوكهيد مارتن في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تم تكريم المتسابقين النهائيين المشاركين في البرنامج لجهودهم، ومُنحوا شهادات تقدير عن إنجازاتهم؛ حيث استعرض الطلاب أيضاً كيفية دمج حمولاتهم ضمن وظائف أنظمة الطيران بدون طيار من لوكهيد مارتن، والتي يمكن تطبيقها في قطاعات البيئة والمرافق والبحث والإنقاذ والنفط والغاز والغابات.

وقال روبرت إس. هارورد، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط: «أطلقنا مسابقة تصميم الأحمال بهدف تحفيز الشباب في دولة الإمارات وتمكينهم من مواصلة تطوير مهاراتهم والمساهمة في تطور البلاد على المدى البعيد. وأسهم هذا البرنامج العملي في تعزيز الالتزام ودعم القدرات التي ستتيح أمام الجيل الجديد من القيادات فرصة لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لجميع أبناء الوطن».

وقالت فاطمة المرزوقي، رئيس إدارة التوطين في وحدة الموارد البشرية في شركة «مبادلة»: «نحن فخورون للغاية بالمواهب الشابة التي وصلت إلى المرحلة النهائية في هذه المسابقة اليوم، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن شباب اليوم هم رواد المستقبل وأن إشراكهم في مثل هذا البرنامج أمر حيوي.

وعلاوة على ذلك، تساهم هذه المبادرات الهامة المرتبطة بالتعليم وريادة الأعمال في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات».

تحويل الأفكار

أقيم برنامج تحدي تصميم الأحمال في مركز لوكهيد مارتن للابتكار والحلول الأمنية في مدينة مصدر في أبوظبي، ومن خلاله، أتيحت الفرصة أمام الطلاب لتطوير واختبار تصاميمهم طوال فترة البرنامج، كما تلقوا التوجيه والإرشاد من مهندسي لوكهيد مارتن لدعم مشروعاتهم عبر تحويل أفكارهم إلى تطبيقات تجارية قابلة للتنفيذ.