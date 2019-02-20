اتفاقيات تعاون سعودية مع شركات إماراتية وعالمية

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

شهد الجناح السعودي في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في دورته الـ 14، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» 2019 في دورته الخامسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في يومه الثالث، إقبالاً منقطع النظير من قبل زوار المعرض، وحازت عروض الشركات والمؤسسات السعودية الـ 13 على إعجابهم من حيث دقة التصنيع وروعة التصميم والكفاءات الوطنية المتميزة.

وعلى هامش المعرض، وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة مذكرة تعاون مع شركة «التدريع» لتصنيع وتجميع أجسام العربات غير المأهولة يسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية.

ومن المنتظر أن يسهم توقيع هذه المذكرة بشكل مباشر في إثراء التصنيع العسكري ونمو الناتج المحلي والسعي إلى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في نقل وتوطين التقنية. كما ستُسهم هذه المذكرة في دعم القدرات الوطنية وتمكينها.

كما وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة مذكرة تعاون أخرى مع شركة «الصير» الإماراتية، تهدف إلى التطوير والتصنيع المشترك للقوارب البحرية غير المأهولة، مساهمةً في توفير الدعم اللوجستي للقوات البحرية الملكية السعودية. ويشكل توقيع هذه المذكرة بين الشركات السعودية والإماراتية جانباً من التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

والتي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات. من جهتها، توصلت شركة «إيراف» الصناعية السعودية وشركة «مارين ألوتك» الفنلندية إلى اتفاق متبادل يقوم بموجبه الطرفان بتصنيع الزوارق بجميع أنواعها وتجهيزها بأنظمة التسليح وأبراج الرماية الإلكترونية المختلفة في المملكة العربية السعودية، وذلك لتغطية احتياجات السوق السعودي. ومن خلال هذا الاتفاق، ستقوم شركة «مارين ألوتك» بتوفير التقنية والمعرفة لتصنيع هذه الزوارق بمرافق شركة «إيراف» الصناعية وبإشراف كوادر سعودية.