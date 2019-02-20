زراعة «الغاف» بأكاديمية سيف بن زايد ومركز شرطة خليفة

المصدر: أبوظبي - البيان

زرعت شرطة أبوظبي، في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومركز شرطة خليفة، شجرة الغاف التراثية، التي جرى اختيارها شعاراً لعام التسامح 2019.

وشارك العميد الدكتور سالم اليماحي، مدير مديرية الشؤون القانونية في قطاع شؤون القيادة، المنتسبين، بغرس الشجرة في ساحة الأكاديمية، ووزعت فسائلها في إدارات القطاع لتشجيع زراعتها، موضحاً أن «الغاف» تحظى بمكانة مميزة في التراث الإماراتي.

كما شارك المقدم محمد عتيق الحساني، مدير مركز شرطة خليفة في مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، المنتسبين، بغرس الشجرة في ساحة المركز، مؤكداً أهميتها الرمزية باعتبارها من الأشجار الوطنية التي تقترن بهوية الإمارات وتراثها الأصيل.