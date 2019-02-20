382 تصريحاً لمبان سكنية وتجارية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر قسم الصيانة والهدم في بلدية الشارقة 382 تصريح صيانة للمباني السكنية والتجارية والصناعية و74 تصريح هدم، وقام بمعاينة 388 موقعاً مهجوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما قام بإنجاز 103 تقارير فنية لفائدة لجنة فض المنازعات الإيجارية، و304 تقارير فنية للجنة فض منازعات المواقع الإنشائية، وفقاً لما كشفه المهندس يعقوب الزرعوني مدير إدارة الهندسة في البلدية.

وأوضح المهندس الزرعوني أنه تم خلال العام الماضي إصدار 2568 معاملة شهادة إنجاز بمعدل نمو 17% عن عام 2017، بما يضمن استمرارية توفر الوحدات السكنية والتجارية والصناعية الجاهزة للاستغلال، ويخلق حالة من الحراك الاقتصادي والنمو في معدلات الاستثمار في الإمارة.

واستجابة لرغبة الملاك والمستثمرين بالاطلاع على ملاحظات المباني المنجزة قبل تقديم طلب شهادة الإنجاز، تم إطلاق خدمة إلكترونية جديدة وهي «الاستلام السريع لملاحظات المواقع الإنشائية»، حيث تم تقديم 160 معاملة خلال العام الماضي، كما شهدت الخدمة الذكية «الصب الليلي» إقبالاً من شركات مقاولات البناء، حيث تم إصدار 1341 تصريحاً بالمناطق التجارية والصناعية.

تصنيف

وأضاف أن قسم تصنيف المقاولين والاستشاريين بالإمارة قام بإصدار شهادات تصنيف لاستكمال إجراءات ترخيص شركات مقاولات المباني بفئاتها المختلفة لـ 65 رخصة جديدة، في حين تم إصدار 1421 شهادات تصنيف للتجديد، وإصدار شهادات تصنيف لاستكمال إجراءات ترخيص مكاتب الاستشارات الهندسية المتخصصة في تصميم المباني.

بدوره، أكد المهندس أحمد الجروان مدير إدارة تفتيش المباني، أن معاملات الإدارة شهدت نمواً بنسبة 14 % مقارنة مع العام 2017، حيث تم تقديم 483 معاملة لإضافة ملاحق بناء عادي بالمناطق السكنية والزراعية، و929 تصريح ديكور للمحلات التجارية والصناعية، و1761 تصريح سياج وتوصيل مؤقت لغرض البناء.