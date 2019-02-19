توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً على البحر، ومثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

تكون حركة الرياح شمالية غربية / 28 - 40 كم/س، تصل إلى 55 كم / س فيما يكون البحر في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج حيث يحدث المد الأول عند الساعة 13:21 والمد الثاني عند الساعة 03:00 أما الجزر الأول عند الساعة 20:19 والجزر الثاني عند الساعة 07:58.

أما حالة بحر عمان فيكون مضطرب الموج حيث يحدث المد الأول عند الساعة 09:54 والمد الثاني عند الساعة 22:54 أما الجزر الأول عند الساعة 16:21 والجزر الثاني عند الساعة 04:59.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 16 70 40

دبي 23 18 65 35

الشارقة 23 17 65 35

عجمان 23 18 70 35

أم القيوين 23 18 75 40

رأس الخيمة 24 16 70 30

الفجيرة 27 19 60 20

العين 24 13 80 25

ليوا 23 13 70 25

الرويس 20 16 70 50

السلع 21 16 75 40

دلما 21 16 70 50

طنب الكبرى 21 16 75 50

طنب الصغرى 21 16 75 50

أبو موسى 21 16 75 50