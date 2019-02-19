«باسبورت إندكس»: 30 دولة أمام الجواز الإماراتي لدخول جميع دول العالم

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

حدّث مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات العالمية بياناته اليوم وأضاف نقطة جديدة لجواز السفر الإماراتي بعد حصوله على الإعفاء من التأشيرة الروسية اعتبارا من الأحد الماضي 17 فبراير الجاري، ليرتفع رصيده إلى إعفاء 168 دولة من التأشيرة المسبقة منها 114 دولة من دون تأشيرة و54 دولة يمكن الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى مطارات تلك الدول أو عبر الانترنت.

وبحسب المؤشر العالمي لم يعد أما الجواز الإماراتي إلا إعفاء 30 دولة فقط لدخول جميع دول العالم بدون تأشيرة مسبقة منها 13 دولة في افريقيا وهي: الجزائر، ليبيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، نيجيريا، بابوا غينيا الجديدة، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، بنين، الكاميرون، غينيا الاستوائية، أريتريا، غانا، ناميبيا، و 8 دول في قارة آسيا وهي: أفغانستان، والعراق، ومنغوليا، وبورما، وكوريا الشمالية، وباكستان، وتركمانستان، مملكة بوتان، و8 دول في أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي وهي: فينزويلا، ترينداد وتوباغو، بيلز، بيرو، سورينام، جامايكا، كيريباتي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للمؤشر العالمي أصبح الجواز الإماراتي يحتل حاليا المركز الأول بدخول 168 دولة بدون تأشيرة يليه الجواز الألماني في المركز الثاني بدخول 166 دولة يليهما في المركز الثالث الذي تحتله 12 دول أوربية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وكوريا الجنوبية بدخول 165 دولة، فيما يحتل المركز الرابع 9 دول بدخول 164 دولة، فيما تحتل المركز الخامس دولتان هما المجر وجمهورية التشيك بدخول 163 دول من دون تأشيرة.

وتحتل أفغانستان والعراق وباكستان وسوريا والصومال واليمن وإيران والسودان وإريتريا وبنغلاديش وإثيوبيا وفلسطين وليبيا ولبنان المراكز المتأخرة في التصنيف حيث لا تسمح جوازات سفرها إلا بدخول من 30 على 45 دولة من دون تأشيرة.