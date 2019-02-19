شرطة الفجيرة تحقق نسبة 100% في مؤشر شعور المجتمع بالأمان

المصدر: الفجيرة ــ البيان

حققت القيادة العامة لشرطة الفجيرة نسبة 100% في مؤشر شعور المجتمع بالأمان لعام 2018 وفق نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء باعتبارها هيئة متخصصة ومعتمدة لحلول القياس للجهات الحكومية على مستوى الدولة.

وأعرب اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة عن فخره واعتزازه بتحقيق النتيجة للعام الرابع على التوالي باعتبار أن الأمن يعد المهمة الرئيسية ذات الأولوية القصوى التي أوجد جهاز الشرطة من أجلها.

وأضاف الكعبي أن حصول القيادة العامة على رضا المجتمع 100% يعد إنجازاً رائداً بجميع المقاييس، مؤكداً أن تلك النتيجة لم تكن لتتحقق إلا من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية 2017ـ2021 بفعالية وكفاءة ما أدى إلى إنجاز هدفها الأول وهو تعزيز الأمن والأمان في المجتمع عبر التحسين المستمر في تطبيق السياسات والمبادرات وآليات العمل.

وأكد أن ما تم تحقيقه هو ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والمتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتكاتف جهود الشركاء وجميع العاملين من ضباط وصف ضباط وأفراد وعنصر نسائي والعمل بروح الفريق الواحد.