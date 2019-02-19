محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2019 "

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" معرض "جلفود 2019 " في دورته الرابعة والعشرين الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى خمسة أيام بمشاركة قرابة خمسة آلاف عارض من دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم.

وقد تجول سموه في أرجاء وأروقة المعرض الذي يغطي مساحة تقدر بمليون قدم مربعة وشاهد سموه المعروضات التي تعكس الاهتمام العالمي والمحلي بغذاء الإنسان وصحته وتوفير أرقى معايير السلامة للبشر إلى جانب المعدات والأجهزة التي تستخدم في تخزين وتبريد الأغذية والمشروبات وتستعمل التقنيات الحديثة التي تحفظ للمواد الغذائية والمشروبات قيمتها الغذائية والإبقاء عليها طازجة للاستهلاك الآدمي.

وقد أشاد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحجم المشاركة المحلية إلى جانب المشاركة العالمية في هذا المعرض الذي يعنى بكل ما يتصل بغذاء الإنسان وصحته وسلامته.

وأكد سموه أن دولة الإمارات ستواصل تنظيم واستضافة مثل هذه المعارض المتنوعة الاختصاص لما في ذلك فائدة لأسواق الدولة وتحريك عجلة التجارة المحلية ودعم اقتصادنا الوطني من خلال الصفقات التجارية التي تعقد بين الشركات العارضة وشركات البيع بالتجزئة في القطاع الخاص والتوكيلات التي تمنحها هذه الشركات العالمية إلى التجار ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين.

ونوه سموه بأهمية هذه الفعاليات ودورها في تنويع موارد الدخل الوطني للأفراد وتعزيز اقتصادنا الوطني من خلال استقطاب هذه المعارض والمؤتمرات الدولية للمستثمرين والزوار والسياح والمتخصصين في المجالات كافة وتفتح آفاقا جديدة للعمل والتسوق والتبادل التجاري والثقافي وما إلى ذلك.

رافق سموه في الجولة .. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وسعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي وسعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجاة وصناعة دبي وعدد من المرافقين.