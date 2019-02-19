قائد شرطة الشارقة يحذر من التعامل مع الشركات الوهمية

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

حذر اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة من التعامل مع الشركات الوهمية، مطالباً الشباب بعدم الاستثمار بمبالغ مالية في شركات ليس لها أي وجود في الدولة، ومؤكداً تتبعهم لمصادر هذه الشركات ومساعدة من تعرضوا لعمليات احتيال.

وتوقع اللواء الشامسي ورود بعض المطالبات المالية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنهم سيسعون لتقديم كل ما يلزم لتقليل الخسائر.

مرجعية

وذكر أن الصعوبة تكمن في عدم وجود مرجعية لهذه الشركات داخل الدولة وأنه من الضروري التأكد من وجود رخصة للشركة المراد التعامل معها، حتى يكون لدى الجهات الأمنية جهة ترجع لها للمطالبة بالمبالغ المستولى عليها،.

وذكر أن أبواب مراكز الشرطة والتحريات مفتوحة لاستقبال البلاغات وتقديم المساعدة، مؤكداً وقوفهم إلى جانب المتضررين والمساعدة على تقليل خسائر المستثمرين الذين وقعوا ضحايا لشركات وهمية.

معاملات

وعاود اللواء الشامسي دعوته المستثمرين إلى ضرورة التأكد من كون الشركات رسمية ومعتمدة قبل إجراء أي معاملات تجارية معها، وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها عدد كبير من الشركات والمشاريع المعتمدة.