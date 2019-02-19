شرطة دبي تدخل «غينيس» بأكبر حضور لمحاضرة

المصدر: دبي - البيان

دخلت شرطة دبي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتضيف إلى قائمة إنجازاتها إنجازاً جديداً بالغ الأهمية، بعد تحقيقها رقماً قياسياً جديداً في أكبر حضور لمحاضرة توعوية عن الكوارث الطبيعية بلغ 1797 شخصاً، متفوقة بذلك على رقم قياسي سابق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت إدارة الأزمات والكوارث نظمت محاضرة في الإدارة العامة للعمليات تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق إدارة الأزمات والكوارث بدبي.

تحطيم

وتسلم اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، من سامر خلوف، المحكم الرسمي في مؤسسة غينيس للأرقام القياسية، شهادة تحطيم الرقم القياسي بعد انتهاء المحاضرة التي تم تنظيمها في مجمع حمدان الرياضي بدبي، بحضور العميد الدكتور المهندس خالد المري، مدير الإدارة العامة للعمليات بالنيابة.

والعقيد خبير أحمد عتيق بورقيبة، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالوكالة، ونائبه المقدم سعيد حمدان بن دلموك، والمقدم الدكتور الشيخ ماجد عبد الله المعلا، رئيس قسم إدارة الحدث في إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للعمليات، وعدد من ضابط شرطة دبي، وحضور كبير من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

إنذار

وقدم المقدم الدكتور الشيخ ماجد عبد الله المعلا في المحاضرة التي حملت عنوان «الضباب دراسة حالة في إمارة دبي» شرحاً حول مفهوم الكارثة الطبيعية مبيناً أنها «كل حادث طبيعي يقع بإنذار، أو من دون سابق إنذار، من شأنه أن يعرض مجتمعاً كاملاً أو جزءاً منه لأخطار مادية شديدة وخسائر في أفرادها.

وأكد المقدم المعلا أن هناك 3 مراحل للتعامل مع الأزمات المرتبطة بالضباب، المرحلة الأولى هي «مرحلة ما قبل حدوث الضباب» ويتطلب معه من الجهات المختصة نشر التوعية الدائمة حول الضباب في المجتمع ورصد كثافتة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في التعامل معه .

تحذير

أما المرحلة الثانية «مرحلة أثناء الضباب» فإنها تتطلب تحذير الجمهور بخطورة الضباب من خلال الرسائل النصية القصيرة وعبر الإذاعة ووسائل الإعلام المختلفة.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة «مرحلة ما بعد الضباب» فأوضح المقدم المعلا أنها تتطلب الاستفادة من فرص التحسين الواردة من الجهات المعنية حول سلامة وأمن الطريق وأخذ آراء أفراد المجتمع لضمان الجاهزية في المستقبل.

إنجاز

وفي ختام المحاضرة أشاد اللواء الزفين بالإنجاز الجديد الذي يضاف إلى الإنجازات السابقة للقيادة العامة لشرطة دبي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مثنياً في الوقت ذاته على جهود فريق إدارة الأزمات والكوارث في تنظيم الفعالية بكفاءة عالية وحرفية وصولاً إلى تحطيم الرقم القياسي السابق.

كما أشاد اللواء الزفين بجهود مقدم المحاضرة، المقدم الدكتور الشيخ ماجد عبد الله المعلا، وأثنى على الحضور الذي كان متفاعلاً مع المحاضرة، وقدم العديد من الأسئلة.

وكرم اللواء الزفين كافة الجهات المشاركة في المحاضرة، وقدم لها الدروع التذكارية، شاكرا جهودهم في إنجاح الحدث المتميز.