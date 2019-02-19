قائد شرطة رأس الخيمة يتابع مستجدات «المدينة الذكية»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة اجتماعاً تنسيقياً مع فريق عمل المدينة الذكية، وذلك لمتابعة سير العمل في المشروع وآخر مستجداته ومراحل التنفيذ الذي وصل إليه منذ انطلاقته، بالإضافة إلى التعرف إلى التحديات والعمل على تذليلها ووضع الضوابط والقواعد بهذا الشأن، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بالقيادة العامة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع بشكل مفصّل على الأعمال والمهام الموكلة للفريق، وما يتطلب ذلك من تضافر للجهود ومضاعفة للطاقات، والعمل الدؤوب، لتوفير كافة مستلزمات إنجاح مهامه وتكاليفه، داعياً فريق العمل إلى مضاعفة الجهود والتعاون، وتم استعراض البنود الواردة في جدول الأعمال وفي اجتماعات فرق العمل التي انطلقت أعماله خلال العام الجاري 2019، واستعدادات الفريق لتنفيذ وتطبيق التوجيهات الواردة.

واستعرض الاجتماع القرارات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها، وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجـة على جدول أعماله، ومناقشة بعض المقترحات الخاصة بآلية التنسيق والتعاون، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقـة بتعزيز العمل والتكامل بين الشرطة والجهات المعنية ضمن فريق عمل واحد في تعزيز الأمن والاستقرار والارتقاء وفق نهج استراتيجي مدروس يسعى إلى تحقيق المعايير والمؤشرات الأمنية في كافة المجالات.

وفي ختام الاجتماع، وجّه القائد العام الشكر للحضور الذين أبدوا الحماس والتفاعل لإنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليهم، ووجّه بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني والخدمات المقدمة للجمهور.