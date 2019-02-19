شرطة الفجيرة تحصد 45 جائزة تميّز في مسيرتها الحافلة بالإنجازات

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

نجحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة في تسلق سلم التميز المؤسسي خلال مسيرتها الحافلة بالإنجازات، لتتوّج هذه المسيرة بحصد 45 من جوائز التميز المؤسسي على المستوى المحلي والاتحادي والدولي.

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة لـ «البيان»، أن هذا الفوز جاء نتيجة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأضاف الكعبي، إن هذا الإنجاز ثمرة الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وتكاتف وتعاون جميع منتسبي شرطة الفجيرة ، حيث عملوا بجد وإخلاص وتفانٍ من أجل خدمة الوطن ولنيل رضا جميع أفراد المجتمع، ونسعى بدورنا في القيادة العامة لشرطة الفجيرة على الدعم المستمر للأفكار الجديدة التي تفضي إلى الإبداع والتميز.

نالت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على 13 جائزة ضمن جائزة وزير الداخلية للتميّز في دوراتها الثانية والثالثة والرابعة.

وحصلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على نسبة رضا تقدر بــ 100% نتيجة الاستبيان الذي تم من قبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية كمركز محايد عن رضا المجتمع نسبة الشعور بالأمن والأمان للعامين 2015 و2016.

كما حصل العميد حميد محمد اليماحي مؤخراً على المركز الأول في وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف إشرافي في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز لعام 2019، وحصل العميد أحمد محمد بن كاسب الحمودي على المركز الأول في وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مركز خدمة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز لعام 2017.

وحصلت الملازم حليمة عبدالله المطروشي على المركز الأول في وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف إداري في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز لعام 2017.

وحصدت شرطة الفجيرة العديد من الجوائز العالمية، حيث حصلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة في شهر فبراير الحالي على شهادة المعيار البريطاني في الحوكمة الفعّالة (BS 13500:2013)، لتصبح بذلك أول جهة شرطية على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة من خلال هيئة لويدز ريجستر كواليتي أشورانس في مجال عمل تطبيق نظام الحوكمة المؤسسية على العمليات.

وحصل مركز المرور لشرطة الفجيرة على تصنيف 5 نجوم مرتين بناءً على برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة والصادر من مجلس الوزراء، وهو المركز الأول والوحيد في وزارة الداخلية الحاصل على هذا التصنيف.