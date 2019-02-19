«قضاء أبوظبي» تطلق منصة الدفع الذكي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي مشروع منصة الدفع الذكي من خلال أجهزة «POS»، لتحصيل المبالغ والرسوم الخاصة بالدائرة، لتكون بذلك من أوائل الجهات الحكومية التي ستباشر الدفع الإلكتروني من خلال الجهاز الذكي.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق منصة الدفع الذكي يأتي ضمن خطة التحول الرقمي في الدائرة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالتركيز على التطوير المتواصل لمنظومة الخدمات القضائية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدام الأنظمة المتطورة عالمياً.

وأفاد المستشار العبري باهتمام دائرة القضاء باعتماد الوسائل التكنولوجية في تنفيذ وتطوير العمليات والإجراءات في جميع القطاعات، وإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية أمام جمهور المتعاملين، عبر منصات متطورة توفر الوقت والجهد.

وتطرق وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إلى العمل المتواصل لمواكبة المستجدات وآخر التطورات ضمن جهود التطوير المستمر، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات القضائية والعدلية وفق أرقى المعايير العالمية.

ويشار إلى أن أجهزة الدفع الذكي تعد منصة متكاملة للعديد من الخدمات الذاتية، إذ تمتاز بالعديد من المميزات، من بينها إمكانية ربط الجهاز بالأنظمة المعمول بها في الدائرة، والقدرة على إصدار تقارير مالية بجميع الحركات المنجزة، وإصدار إيصالات مالية من جميع الأنظمة.