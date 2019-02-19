«رقيب» طرق دبي يرصد أداء سائقي الترام

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتطبيق نظام الرقيب لرصد حالات سائقي الترام أثناء القيادة، بحيث يتولى النظام الذكي رصد حالات التعب والإرهاق التي تظهر على سائقي الترام أو الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، من خلال جهاز تقني يـُثبّت أمامهم، يعمل على تحديد ذلك من خلال مؤشرات تقنية تصل إلى غرفة التحكم في الهيئة، ليتم على أساسها التعامل الفوري مع الحالة وتنبيه السائق.

سلوكيات

وقال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن فكرة النظام تقوم على قراءة وجه السائق وسلوكياته أثناء القيادة، وذلك لتحقيق أعلى معايير السلامة خصوصاً بعدما أثبتت الدراسات العالمية أن 95% من حوادث الحافلات سببها أخطاء بشرية، وهو ما ينطبق على الترام كونه يتم التحكم بحركته من خلال السائق.

مشيراً إلى أنه في حال انشغال قائد الترام أو قلَّ تركيزه يقوم النظام المرتبط بغرفة التحكم الرئيسية بإصدار تنبيه للسائق في زمن قياسي لا يتعدى ثانية ونصف الثانية من خلال أصوات واهتزاز المقعد لتنبيهه.

تنبيهات

وأوضح، أنه في حال استمرار التنبيهات يقوم مركز التحكم باتخاذ إجراءات تتناسب مع حالة السائق، سواء كان باستبداله أو إيقاف الرحلة حفاظاً على سلامة الركاب ومستخدمي الطرق، مشيراً إلى أن تطبيق النظام على عربات الترام جاء بعد النتائج الإيجابية التي تحققت بعد تطبيقه في الحافلات، حيث ساهم في خفض حالات تشتت ذهن السائقين بنسبة 83%، وذلك عند المقارنة بين سلوكياتهم قبل وبعد معرفتهم بتركيب النظام.

تنقل آمن

وأكد بهروزيان، أن الهيئة انتهت من تركيب النظام على عربتين من عربات الترام، لتكون بذلك «طرق دبي» أول جهة حكومية على مستوى العالم في مجال النقل العام تُطبق نظام رصد حالات سائقي الترام أثناء القيادة، مشيراً إلى أن الهيئة تبذل كل جهدها لكي تعزز رؤيتها «تنقل آمن وسهل للجميع»، وتحرص بكل طاقاتها على توفير كل السبل لدعم منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي.