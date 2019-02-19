قائد شرطة عجمان: نحرص على متابعة تطبيق مواصفات الآيزو

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بمدى الانضباط والالتزام في تطبيق معايير المواصفات العالمية بشرطة عجمان،.

وقال: «إن التدقيق على متطلبات الآيزو جاء تأكيداً على حرص شرطة عجمان الدائم على متابعة تطبيق معايير المواصفات التي حصلت عليها، والعمل على تهيئة الظروف وتذليل التحديات التي يمكن أن تواجهها، سعياً منها لتحقيق أعلى المستويات في جودة العمل، الذي تسعى إليه القيادة».

جاء ذلك خلال جلسة التقييم الختامي التي ترأسها النعيمي بحضور العميد عمر محمد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية وعدد من كبار الضباط وصف الضباط بشرطة عجمان، وممثل شركة SGS المختصة بالتدقيق على متطلبات الآيزو.

من جانبه استعرض العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء أهم المواصفات التي تم التدقيق عليها مثل مواصفة إدارة الجودة ISO 9001، ومواصفة إدارة البيئة ISO 14001،.

كما تم مناقشة التحديث الذي طرأ على مواصفة إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001، ومواصفة إدارة المخاطر ISO 31000، إضافة إلى مواصفة معالجة شكاوى المتعاملين ISO10002، ومواصفة إدارة التدريب ISO 10015، ومواصفة إدارة الابتكار CEN/‏TS 16555.

وأكد مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء أن جميع معايير المواصفات العالمية المعتمدة في شرطة عجمان طبقت بشكل كامل وإيجابي، ولا يوجد أي حالات عدم مطابقة رئيسية. عجمان - البيان