تزويد 1300 حافلة بدبي بتقنية «تعبئة الوقود»

المصدر: دبي- البيان

استكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع مجموعة (إينوك)، مؤخراً تثبيت تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) في أكثر من 1,300 حافلة من حافلاتها العامة، ليتم استخدام هذه التقنية ضمن خمس من محطات إيواء الحافلات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية عند تثبيت هذه التقنية المبتكرة على 190 حافلة مطلع العام الماضي.

وتعمل تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) من خلال تثبيت شريحة إلكترونية على فوهة خزان الوقود في الحافلات، وأجهزة القراءة على فوهة مضخة الوقود، مما يضمن تعبئة كل حافلة بالوقود المناسب وفقاً للمتطلبات المحددة مُسبقاً من قبل هيئة الطرق والمواصلات،.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم أيضاً في تمكين فريق عمل هيئة الطرق والمواصلات من وضع قيود محددة حسب الحاجة لتزويد المركبات وأسطول الحافلات بالوقود من خلال نظام الإدارة الإلكترونية للأساطيل؛ مما يتيح وضع حدود لتعبئة الوقود حسب الحجم أو التكلفة، علاوة على قيود حسب الوقت والمنطقة، بما يكفل تحقيق كفاءة أعلى في متابعة استهلاك الوقود ويضمن الكفاءة التشغيلية للأسطول.

وفي هذا السياق عبر أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عن سروره للعمل مع شركة رائدة في قطاع الطاقة مثل إينوك، مشيداً في الوقت ذاته بهذه الخطوة، ومعتبراً إيّاها مبادرة مهمة تُضاف إلى سجل المبادرات الاستراتيجية للهيئة، التي تسعى إلى إطلاقها حسب الخطط المرسومة لتطوير أداء وسائل النقل الجماعي لديها ومنها الحافلات العامة.

وقال بهروزيان: تحرص الهيئة على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لتحسين وتطوير عملياتها وخدماتها المختلفة بما يحقق الاستفادة القصوى من وسائل المواصلات العامة.

تقنيات

بدوره، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: انطلاقاً من دورنا كوننا مجموعة وطنية رائدة في قطاع الطاقة، نحرص دائماً على توفير التقنيات المبتكرة لشركائنا الذين يسهمون بدور محوري في مسيرة تطوير وازدهار البنية التحتية في الدولة، إذ تقف الهيئة وراء الأنظمة المتكاملة والمستدامة لشبكة الطرق في دبي.