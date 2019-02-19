مناقشة مستجدات أجندة مؤتمر ومعرض إبداعات عربية

المصدر: دبي- البيان

عقدت أمس اللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر ومعرض إبداعات عربية مؤتمراً صحفياً في جامعة حمدان بن محمد الذكية لمناقشة التطورات ومستجدات أجندة المؤتمر والمعرض في دورته الثانية عشرة.

والذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لـ«جامعة حمدان بن محمد الذكية»، تحت عنوان «بناء مجتمعات ذكية: التوازن بين الابتكار والتغيير والتحوّل» في الفترة ما بين 25-27 فبراير 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بدبي.

وترأس الاجتماع كل من الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة ورئيس اللجنة العليا والمهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة وعدد من الشخصيات البارزة، حيث ناقشوا خطة الترويج والتسويق لهذا الحدث الهام.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور منصور العور: يشرّفنا تنظيم الدورة الثانية عشرة من «مؤتمر إبداعات عربية» لاستكشاف آفاق بناء مجتمعات ذكية وفق آلية قائمة على تحقيق التوازن بين الابتكار والتغيير والتحوّل.

وذلك تحت رعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة. ويسعدنا التعاون المثمر مع «اندكس» في خطوة متقدمة على درب الوصول بـ«إبداعات عربية» إلى العالمية، تماشياً مع سعينا الدؤوب للمضي قدماً في سباق التميز والريادة استلهاماً من الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي علّمتنا ألا نرضى عن المركز الأول بديلاً.

ريادة

من جهته قال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة: تعد الإمارات رائدة في مجال الإبداع والابتكار.

وقد حققت نقلة نوعية في هذا المجال متفوقة على الكثير من البلدان المتقدمة في العالم وتماشياً مع رؤية الحكومة في جعل الإبداع ركيزة أساسية ضمن الخطط الاستراتيجية لمختلف القطاعات في الدولة، فإن الإمارات العربية المتحدة تحقق تقدّماً مستمراً في العديد من مؤشرات الأداء العالمية، مما يجعلها قوة اقتصادية إقليمية وعالمية ذات دور رائد في المنطقة والعالم ونحن فخورون جداً بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية في تنظيم الدورة 12 من مؤتمر ومعرض إبداعات عربية.

وتشمل أجندة مؤتمر ومعرض إبداعات عربية 12 أربعة محاور رئيسية وهي: إدارة الجودة والأعمال والتعلم الذكي والصحة والبيئة ومحور الذكاء الاصطناعي الذي يتم مناقشته للمرة الأولى خلال المؤتمر، ويعد هذا الحدث منصة تفاعلية لطرح الأفكار المبتكرة ودراسة التحديات وبحث السبل المُثلى لمواجهتها عن طريق التعاون والشراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية .

جلسات

كما يضم الحدث جلسات علمية متعددة ومنها جلسة بعنوان «هل سيبقى للمدارس أثر بعد 50 عاماً؟»، والتي سيقدمها المتحدث الرئيسي لهذا العام مارك سانز لوبيز، مدير غوغل للتعليم في جنوب أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، في حين سيتحدث أولي بيكا هينونين، المدير العام للوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم في فنلندا حول مسار التعلم الذكي بجلسة تحمل عنوان «أنظمة تعليم الغد: تجارب من فنلندا».

وبالتوازي مع المؤتمر الذي يستمر لمدة 3 أيام، فإن معرض إبداعات عربية سيقدّم فرصة مميزة للعلامات التجارية الرائدة في قطاعات الأعمال والذكاء الاصطناعي والاستراتيجيات الذكية والصحة والبيئة لاستعراض حلول متطورة للتحديات في هذه المجالات واستخدام التكنولوجيا الحديثة ضمن فرصة لنمو الأعمال وتحفيز مجالات الاقتصاد.