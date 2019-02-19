دبي تستضيف مؤتمر إندو 2019 الخميس

المصدر: دبي- البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة صحة دبي، وبدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية تستضيف دبي مؤتمر إندو دبي 2019 خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2019 بفندق انتركونتننتال فيستفال سيتي، وبمشاركة 110 خبراء من جميع أنحاء العالم.

حيث سيركز إندو دبي هذا العام على موضوع مشاكل ألم الحوض، كما سيناقش جراحة القولون والمستقيم في مسار مخصص لأول مرة، حيث يمثل جراحو الجهاز التناسلي وأمراض النساء دوراً مهماً في معالجة ألم الحوض، وغالباً ما يكون التعاون الوثيق مطلوباً لتحقيق نتائج أفضل للمرضى.

وصرح عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي بجائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية أن دبي أصبحت وجهة عالمية لاستضافة مختلف الأحداث والمؤتمرات العالمية مشيراً إلى أن استضافة مؤتمر إندو دبي2019 يوفر فرصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب وتطوير الأداء الطبي للقائمين على توفير أفضل الخدمات العلاجية خاصة في طب النساء.