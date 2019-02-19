بلدية عجمان تكمل استعداداتها للاحتفاء بأسبوع التشجير الـ 39

المصدر: عجمان- وام

أكملت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان استعداداتها للاحتفاء بأسبوع التشجير الـ 39، الذي ينطلق في 25 فبراير الجاري بعجمان، ويعد الحدث الأبرز والأهم في مجال الزراعة على مستوى الدولة.

وسيشهد الأسبوع إطلاق جملة من المشاريع والمبادرات الزراعية الهامة، وذلك سعياً لنشر وزيادة رقعة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتعزيز البنية الزراعية ودعم الممارسات الإيجابية لزيادة التشجير في كل رقعة بالإمارة.

وأكد أحمد سيف المهيري مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن «أسبوع التشجير» يحظى برعاية واهتمام لافت من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبمتابعة مباشرة من عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، وذلك في إطار حرصهما على دعم كافة الفعاليات التي تسلط الضوء على المشاريع المميزة التي أسهمت في ازدياد الرقعة الخضراء والارتقاء بالإمارة لتكون مدينة خضراء تستقطب الزوار والسياح للاستمتاع بالأجواء النقية.

ولفت المهيري إلى أن الحدث الزراعي سيشهد مشاركة لافتة من الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، موضحاً أن أسبوع التشجير الـ 39 سيشهد تدشين جملة من المشاريع الهامة وتنظيم المحاضرات والورش التوعوية لطلبة المدارس في الإمارة لإرشادهم للأساليب الصحيحة في الزراعة وطرق الزراعة الحديثة فضلاً عن افتتاح عدة حدائق ومنها حديقة غابة الرقايب وحديقة الصبيغة بمصفوت وحديقة سد اليندير وتدشين مشروع واحة زايد، والذي عمل على تنظيمه وتنفيذه فريق «عام زايد» بالدائ