32.7 مليون مستفيد من وسائل النقل العام في عجمان 2018

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أوضح المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، لـ «البيان»، أن عدد المستفيدين من خدمات وسائل النقل العام في الإمارة بلغ 32.7 مليون راكب، خلال 2018 بنسبة نمو وصلت 7% عن 2017.

نمو جيد

وأضاف، إن هنالك نمواً مطرداً في عدد المستخدمين لوسائل النقل العام في الإمارة، وذلك بزيادة عدد الرحلات اليومية، لافتاً إلى جهود المؤسسة في مواكبة التوسع العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها عجمان، وافتتاح خطوط جديدة في بعض المناطق السكنية في الإمارة.

وأن الإحصاءات الصادرة من المؤسسة تشير إلى أن هنالك نمواً في عدد الركاب في ظل تطوير البنية التحتية لخدمات النقل العام، وتوفير خطوط تخدم السكان والمناطق العمرانية المختلفة، لافتاً إلى أنه بلغت نسبة نمو الركاب المستخدمين للحافلات التابعة لمؤسسة المواصلات العامة 26 % خلال عام 2018.

توسع

وتطرق إلى أهمية تحقيق النقل المستدام، مشيداً بالتوسّع والنمو في عملية النقل البحري خلال العام الماضي، لافتاً إلى زيادة عدد المستخدمين لخدمات العبرة، مما يعزز مسيرة النقل البحري، وأن عدد الرحلات التي نظمت خلال العام الماضي بلغت 5197 رحلة بحرية، فيما شهد عام 2017 تنظيم عدد 1076 رحلة بحرية.

وذلك بنسبة نمو 383 %، مؤكداً أن ذلك يعكس تفضيل عدد كبير من أفراد المجتمع استخدام وسائل النقل البحري والعام، وزيادة الوعي بين الناس بأهمية النقل العام.

بنية تحتية

وأكد مواصلة الجهود لتطوير البنية التحتية لخدمات النقل العام، فيما يجري العمل على قدم وساق في إنشاء المحطة الدولية لخدمات النقل العام التي تقع على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وبهدف تعزيز مسيرة خدمات النقل العام في الإمارة وخارجها، وتوفير وسائل متعددة تلبي احتياجات الجمهور.

وأشار المهيري إلى حرص المؤسسة على التعاون مع الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا تطوير وسائل النقل والمواصلات، والاطلاع على آخر ما توصل إليه العلم الحديث من تقنيات في قطاع النقل والمواصلات على مستوى العالم، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المطبقة والاستفادة منها في تطوير حركة النقل والمواصلات داخل عجمان.