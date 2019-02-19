محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع وزراء دفاع ورؤساء وفود مشاركين بـ «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عدداً من وزراء الدفاع ورؤساء الوفود الذين يزورون البلاد حالياً للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019».

حيث استقبل سموه كلاً على حدة، عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني في الجمهورية التونسية، والفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط، وبيرتنارد مارك آلان رئيس شركة بوينغ الدولية، ودينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية.

ورحب سموه بالضيوف وتبادل معهم الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم، خاصة فيما يتعلق بالجوانب العسكرية والدفاعية.

كما تطرقت اللقاءات إلى فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» ودوره في تعزيز التعاون والتنسيق وإقامة الشراكات بين مختلف الشركات والمؤسسات.