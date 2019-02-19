سموه يبحث التعاون مع رئيس مجلس الشورى السعودي ورئيس وزراء غينيا

المصدر: أبوظبي ـ وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مع الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة على هامش معرض الدفاع الدولي آيدكس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

حضر اللقاء سالم بن كردوس العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأعضاء من مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بعد ذلك مع إبراهيم كاسوري فوفانا رئيس وزراء غينيا على هامش «آيدكس 2019»، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية.

حضر اللقاء اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من ضباط الوزارة.