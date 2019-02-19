محمد بن راشد: الإمارات تبني جسوراً للتواصل مع الشعوب الشقيقة والصديقة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الفعاليات التي تستضيفها دولة الإمارات تبني جسوراً للتواصل بين شعبنا والشعوب الشقيقة والصديقة، وتسهم في تقريب المسافات مهما بعدت.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أمس في جناح وزارة الدفاع في معرض «آيدكس».. الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش والوفد المرافق، والفريق الركن أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس هيئة الأركان في الجيش الجزائري والوفد المرافق.

وقد رحب سموه بواجد والوفد المرافق.. وتبادل سموه معها الحديث حول العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنجلاديش وإمكانية تطويرها في مختلف المجالات بما يعكس طبيعة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما المشتركة.

وقد أشادت الشيخة حسينة بروعة تنظيم معرض «آيدكس» وحسن الاستقبال الذي حظيت به وبقية الوفود المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات ويعكس المظهر الحضاري والإنساني الذي تتميز به الدولة بفضل رعاية وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

إلى ذلك رحب سموه بالوفد الجزائري في بلدهم الثاني دولة الإمارات.. وأعرب عن سعادته بمشاركة الوفود العربية الشقيقة في افتتاح معرض «آيدكس 2019».

ونقل الفريق الركن أحمد صالح قايد تحيات عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والقيادة الرشيدة في دولة الإمارات وتمنيات الرئيس بوتفليقة لشعب الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء.

وأعرب عن سروره بالمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض «آيدكس» الذي وصفه بالعرس الإماراتي العالمي الذي تنظمه دولة الإمارات الشقيقة.

حضر اللقاءان.. سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، والفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من كبار الضباط.