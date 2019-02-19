الرئيس الشيشاني يُشيد بـ «آيدكس 2019»

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف بمعرض «آيدكس 2019»، وبحجم المشاركة الفعالة فيه من مختلف دول العالم.

ووجّه في تصريح لدى حضوره فعاليات المعرض، التحية والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منوهاً بأنه يزور المعرض بدعوة من سموه.

وقال: لقد اعتدنا من دولة الإمارات على استضافة كبرى الفعاليات العالمية ومنها آيدكس 2019، مثمّناً مثل هذه الفعاليات والأنشطة الكبرى التي تشارك فيها مئات الشركات من غالبية دول العالم.

وأضاف: بصفتي عسكرياً فإن المعرض زاخر بالمعدات العسكرية، وهو يوفر الكثير من كل ما هو جديد في عالم التقنية والمعدات العسكرية من أجل ضمان أمن شعوب العالم.