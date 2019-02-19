«المعاشات»: مكافأة نهاية الخدمة تزداد حسب سنوات عمل المؤمّن عليه

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن هناك محطات مهمة في سنوات خدمة المؤمّن عليه تمثل علامة فارقة في مساره التأميني، حيث يسهم الانتقال من محطة إلى أخرى في زيادة منافعه التأمينية، لافتة إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تزداد حسب سنوات عمل المؤمن عليه.

وأوضحت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة بالهيئة أن هذه المحطات تتجسد من خلال محورين الأول يتعلق باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، والثاني باستحقاق المعاش التقاعدي، مشيرة إلى أن مدة الخدمة هي التي تحدد طبيعة استحقاق المؤمن عليه، نظراً لأن القانون لا يمنح المؤمن عليه حرية الاختيار بين المعاش والمكافأة.

وأضافت أنه فيما يتعلق بمحور استحقاق المكافأة فإن أول محطة هي محطة السنة الأولى من الخدمة، حيث تمثل هذه المدة الحد الأدنى من مدد الخدمة التي يستحق عنها المؤمن مكافأة، مشيرة إلى أن القانون وإن كان لا يمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة التي تقل عن سنة إلا أنه كان مشمولاً خلالها بالتأمين ضد مخاطر العجز والوفاة.

والمحطة الثانية هي قضاء خمس سنوات في الخدمة، حيث تؤهل لمكافأة بواقع شهر ونصف عن كل سنة، وتمثل المحطة الثالثة قضاء 10 سنوات ويستحق فيها عن كل سنة راتب شهرين، ومع استمرار المؤمن عليه في العمل ينتقل إلى المحطة الرابعة التي تستحق فيها المكافأة بواقع (3) أشهر عن كل سنة تزيد على (10) سنوات.

وفي محور استحقاق المعاش التقاعدي فإن أول محطة هي محطة قضاء المؤمن عليه (15) سنة في التأمين مع بلوغ سن الستين، حيث يُمنح المؤمن عليه معاشاً تقاعدياً بنسبة 60% من راتب حساب المعاش، وتزيد هذه النسبة بواقع 2% عن كل سنة إضافية.

ولفتت إلى أن المحطة الثانية هي محطة قضاء (20) سنة والتي تصبح عندها نسبة الاستحقاق 70%، وتزيد النسبة بواقع 2% عن كل سنة إضافية.

أما المحطة الثالثة فهي قضاء 25 عاماً في الخدمة، مشيرة إلى أن هذه المدة وإن كانت تمنح المؤمن عليه معاشاً بنسبة 80%، إلا أن لها مميزات لكونها تتيح له ميزة الجمع بين المعاش والراتب إذا كانت مدة خدمته في عمل حكومي.

وبينت أن المحطة الأخيرة من سنوات الخدمة هي قضاء المؤمن عليه 35 سنة في الخدمة، الأمر الذي يجعله مستحقاً لمعاش بنسبة 100% من الراتب، باعتبار أن 35 سنة هي المدة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي بحده الأقصى، مشيرة إلى أن هناك ميزة إضافية للوصول إلى مدة الخدمة المؤهلة للمعاش بالحد الأقصى، وهي أن كل سنة يقضيها المؤمن عليه بعد 35 سنة يمنح عنها مكافأة بواقع ثلاثة أشهر من راتب حساب المعاش.