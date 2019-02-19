مجموعة باراماونت تطلق ناقلة مدرعة من الجيل القادم

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة باراماونت، الشركة العالمية العاملة في مجال الدفاع الجوي، عن الجيل القادم من ناقلة الأفراد المدرعة - وهي طراز Mbombe 4 الجديد بالكامل - المصمم خصيصًا للتصنيع المحلي في البلدان المتعاملة مع المستخدمين، بشكل سريع جدا سوف تعزز القدرات الدفاعية لهذه الدول، والتنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

بالاعتماد على التراث الاستثنائي لـ Mbombe 8x8، الذي أصبح الآن في الإنتاج بعد إطلاقه في عام 2016، و Mbombe 6x6، التي دخلت في الخدمة، يكمل طراز Mbombe 4x4 عائلة Mbombe المتطورة من الناقلات القتالية المصممة لتلبية الطلب المتزايد على النحو الأمثل و الحماية المتميزة.