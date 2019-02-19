النظام الصاروخي الروسي يجذب الحضور

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

يستضيف معرض آيدكس 2019 أكثر من 50 شركة روسية متخصصة لعرض أحدث تقنياتها في الصناعات الدفاعية وتطوراتها.

وعرضت شركة «روستيخ» الروسية - لأول مرة - مدفع الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات من طراز «بانتسير- مي» والمعروف عالمياً بنظام الدفاع الصاروخي، الذي لفت أنظار زوار المعرض ونال إعجاب الخبراء والمتخصصين.

وتعرض الشركات الروسية المشاركة حوالي ألف منتج، كما تعرض عينات من الأسلحة والمعدات العسكرية لأول مرة.

كما تعرض شركة «ش.م. كانتسيرن كلاشينكوف» مجموعة كبيرة من الأسلحة الصغيرة وأسلحة الصيد، ولأول مرة في الخارج، بالإضافة إلى الكلاشينكوف من السلسلة 200، بعد أن حصل على شهادة تصدير.

وتقدم «أورالفاغونزافود» نسخة مطورة من دبابة تي-90 وتي 90 إم إس الأكثر مبيعاً في العالم، وهي آلة تمتلك صفات مميزة من حيث دقة القنص، ونظام تحكم رقمي جديد بالقذائف، ووسائل الاتصال الرقمية الجديدة، والملاحة والتفاعل، بالإضافة إلى محرك بقدرة عالية.

وتعرض شركة «كاننتسيرن- تيخ ماش» عدداً من أحدث الذخيرة، من بينها - صاروخ غير موجه 122 - مم مع رأس حربي قابل للانفصال يحوي متفجرات تفتيت إلى راجمة الصواريخ «تورنادو- جي »، بالإضافة إلى التوربينات ا ز – تي سي ار – 47 ذات الكفاءة العالية، المصممة لحماية السفن السطحية من الأسلحة، المجهزة بأنظمة توجيه الرادار.

وتعرض «ش. م. تسنيتوتشماش» الجيل الثاني من معدات القتال المعروفة بـ «بايتيك» والتي يستخدمها الجيش الروسي الآن، وتشمل مكونات «بايتيك»، سترة مضادة للرصاص ويمكنها تحمل 10 طلقات من الرصاص الحارقة الخارقة للدروع من بندقية قنص دراجونوف التي تم إطلاقها من مسافة 10 أمتار.

وتهدف الشركات الروسية إلى فتح أسواق جديدة بالمنطقة وتحقيق مزيد من التعاون في مجال التعاون العسكري التقني وتطوير الشراكة مع دول المنطقة في الصناعات المدنية.