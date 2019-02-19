أول عربة ذاتية القيادة مضادة للدبابات في العالم

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

تعرض شركتا إم بي دي إيه الفرنسية (MBDA) وميلرم روبوتيكس (Milrem Robotics) أول عربة أرضية غير مأهولة ذاتية القيادة مضادة للدبابات (UGV) في مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي آيدكس 2019، ويأتي أول ظهور للإصدار المتقدم لهذا النظام بعد ثمانية أشهر فقط من إعلان إم بي دي إيه وميلرم روبوتيكس عن بدء تطوير النظام.

ويدمج المشروع المشترك ما بين مركبة ميلرم روبوتيكس الأرضية غير المأهولة ثيميس (THeMIS) مع نظام إمباكت (IMPACT) من إم بي دي إيه (وهو نظام صاروخ إم إم بي مدمج للعمليات القتالية الدقيقة)، وهو نظام مزود بصاروخين إم إم بي من الجيل الخامس ومدفع رشاش للدفاع عن النفس.

وقال كولدار فارسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميلرم روبوتيكس: «إن هذا المزيج الفريد من اثنين من أحدث التقنيات في مجالهما هو مثال جيد جداً على الكيفية التي ستغير فيها أنظمة الحرب الروبوتية ساحة المعركة، مما سيجعل بعض التقنيات التقليدية بالية وغير ذات فائدة. إن نظامنا القتالي غير المأهول قيد التطوير حالياً بالتعاون مع إم بي دي إيه سيكون فعالاً في الحفاظ على قواتنا بأمان وزيادة القدرة بشكل كبير على مواجهة الدبابات وأي هدف آخر».