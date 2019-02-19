مركبة إماراتية لاجتماعات القادة

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

طرحت شركة المدينة الآمنة التابعة لمدينة مصدر نسخة تجريبية من مركبة إماراتية الصنع ذاتية القيادة، وذلك ضمن شبكتها للتنقل الذاتي وفي إطار جهودها لتوسيع نظام التنقل المستدام في دولة الإمارات.

وبيّن المهندس أحمد عيسى مدير إدارة المشاريع في شركة المدينة الآمنة، أن المركبة أعدت لاجتماعات القادة خلال التنقل، حيث إن نافذتها تتحول إلى شاشة عرض بطول عرض المركبة، كما تعمل المركبة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتنقل عن طريق بصمة الصوت، كما تعمل على التعرف إلى مستخدميها عبر بصمة الوجه، كما أنها مربوطة كلياً بغرفة العمليات.

وبيّن مدير إدارة المشاريع في شركة المدينة الآمنة أن المركبة تعمل على محرك كهربائي كامل يستطيع قطع مسافة 700 كيلو في المرة الواحدة بسرعة قصوى تبلغ 120 كيلو متراً في الساعة.