عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات والمملكة المتحدة المتميزة تحظى بدعم قيادتي البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد اليستر بيرت أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات قوية راسخة وهناك حرص مستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم جهود المجتمع الدولي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم مشيداً بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.