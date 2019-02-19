خليفة بن طحنون يستقبل مسؤوليْن سعودياً ويمنياً

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء، في ديوان ولي عهد أبوظبي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، أمس، في واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي.

واستعرض آل الشيخ مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً، يستند كل منها إلى الآخر، كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

كما رافقه خلال الزيارة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد سالم بن كردوس العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي.

واستمع خلال جولة قام بها لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

كما استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان في واحة الكرامة، أمس، الفريق محمد المقدشي، وزير الدفاع اليمني الذي يزور الدولة حالياً.

واستمع المقدشي، خلال جولة قام بها، لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة. كما رافقه خلال الزيارة الوزير المفوض سلطان الباكري، نائب السفير اليمني في الدولة، والوفد المرافق.

وفي ختام الجولة، قام الدكتور آل الشيخ والفريق المقدشي بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبّرا فيهما عن تقديرهما لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.