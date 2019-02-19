«الرقابة المالية» في دبي يطلق هويته وخطته الاستراتيجية

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أطلق جهاز الرقابة المالية في دبي، أمس، هويته المؤسسية والخطة الاستراتيجية العامة، والتي تتماشى مع رؤية دبي 2021 المعنية بأن تكون الحكومة رائدة ومتميزة.

والجهاز محوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تعزيز الإبداع والابتكار، والاستغلال الأمثل للمال العام، وذلك بحضور عبدالله غباش مدير عام الجهاز، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من المسؤولين.

مرحلة جديدة

وأوضح غباش أن إطلاق الهوية المؤسسية والخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية، تم إنجازهما بتكاتف الجهود، منذ بدء مرحلة التحول المؤسسي في 2016، وأن الهوية المؤسسية ليست فقط مجرد شعار أو علامة تجارية، بل هي روح المؤسسة وهويتها التي تتواصل بها مع موظفيها وجهاتها وشركائها الاستراتيجيين، وانعكاس لقيم ومبادئ الجهاز وموظفيه.

وأضاف أنهم ينطلقون اليوم بحلة ومرحلة جديدة لجهاز الرقابة المالية، تمتاز بالتطور والشفافية، والتحول من دور رقابي بحت، إلى جهاز يتسم بملامح المساندة، والتعاون المستمر والمثمر مع الجهات الخاضعة للرقابة، للارتقاء بأداء مهامها إلى مستويات متميزة كشريك موثوق في المساءلة الحكومية، وحماية المال العام.

وذلك سعيا لتحقيق أهداف الحكومة الرشيدة، والانطلاق بدبي إلى العالمية، مبينا أن ذلك يأتي تحت رعاية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والمشرف على الدائرة.

وأفاد أن دائرة الرقابة المالية تستهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والريادة في مسائل التدقيق المالي في الدوائر الحكومية، والأداء الحكومي، وخاصة التقييم المستقل لمؤسسات حكومة دبي دعما للأهداف الاستراتيجية لها، مشيرا إلى حرص الدائرة على التعاون مع جميع الجهـات المعنية تحقيقا لممارسات تدقيق أفضل على المستوى المالي والأداء وأنظمة المعلومات والأنظمة الذكية.

مؤكدا أن الدائرة تعي أهمية تعزيز المعرفة بوصفها أساساً لإنجاح المساءلة الحكومية، ولتحقيق تلك المعرفة بذلت الدائرة جهوداً حثيثة لتوفير برنامج متخصص للتدريب، يهدف إلى تسليح الموارد البشرية الوطنية بالمعرفة والتمكين في جميع المؤسسات الحكومية فيما حرصت الدائرة على تأسيس قنوات للتواصل مفتوحة مع جميع الجهـات المعنية والتي تتصل بمجال عمل الدائرة.

أهداف استراتيجية

وتشمل الأهداف الاستراتيجية للدائرة محور حماية المال العام وموارد حكومة دبي المالية، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة في البيانات المالية وأنشطة الجهات الخاضعة للرقابة، فيما يتم تعزيز ذلك عبر تدقيق مالي مستقل، ومراجعة صحة التقارير المالية الموحدة لحكومة دبي، وتطوير التقارير المالية والضوابط الداخلية للجهات عبر تقديم توصيات ذات قيمة مضافة.

فضلاً عن تحسين أداء مهنة التدقيق المالي عبر وضع الأسس والمعايير وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، فيما يركز محور استدامة الأداء على تعزيز استمرارية أداء الجهات الخاضعة للرقابة بتقديم تحليلات قيمة وموضوعية، والتحقق من استخدام موارد حكومة دبي طبقا لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية.

وبناء القدرات والمنهجيات لمراجعة وتقييم أداء الجهات الخاضعة للرقابة، وتقديم دراسات للوضع الحالي والمستقبلي لأداء القطاعات الرئيسية في دبي وسبل تحسين الأداء.

تحول

ويعمل محور توكيد الامتثال على تعزيز الشفافية والنزاهة والامتثال في الجهات الخاضعة للرقابة، وتقديم تأكيدات بشأن امتثال عمليات الجهات الخاضعة للرقابة للقوانين واللوائح والسياسات، وترسيخ ثقافة الشفافية والامتثال لدى الجهات الخاضعة للرقابة، بينما يعزز محور التحول التكنولوجي على توظيف التكنولوجيا والابتكار لإيجاد ثقافة من التحسين المستمر للنتائج.

تكريم

كرم مدير عام الجهاز عدداً من موظفي الجهاز تقديراً لمجهوداتهم، خاصة أنهم يسعون إلى تمكينهم، وتطوير إمكانياتهم، وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حمل الأعباء المنوطة بهم، وانعكاسا لرؤية القيادة بأن الاستثمار في العنصر البشري أولوية مطلقة، كونه الثروة الحقيقية التي تبقى، وتحقق الأهداف والاستراتيجيات·