القبيسي ورئيس «الشورى السعودي» يبحثان علاقات التعاون الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية في مقر المجلس بأبوظبي أمس، جرى خلالها التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور والتخطيط المسبق لتوحيد الرؤى والأهداف حيال مختلف القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك المطروحة على أجندة الفعاليات البرلمانية الدولية، واستشراف مسارات تحرك الدبلوماسية البرلمانية خلال الفترة المقبلة، يما يواكب العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية القادمة على صعيد الاتحاد البرلماني العربي، ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، فضلاً عن استعراض التطورات والمواقف الراهنة، ولا سيما ما يتصل بالملفات ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة الإرهاب والتطرف والقضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.